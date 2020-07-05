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«Краснодар» планирует приобрести игрока олимпийской сборной Аргентины
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Нападающий аргентинского клуба "Тальерес" Науэль Бустос попал в сферу интересов "Краснодара". Как сообщает LiveFMCordoba со ссылкой на аргентинское издание Mundo, аргентинцы хотят выручить за 22-летнего форварда не менее 10 миллионов евро.В источнике
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С чего всё начиналось
Науэль Бустос, 22-летний аргентинский нападающий, выступающий на родине за «Тальерес», попал в сферу интересов российского клуба «Краснодар», сообщает LiveFMCordoba со ссылкой на аргентинское издание Mundo.
Чемпионат вчера в 21:04
Подробнее о событии
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«Краснодар» готов предложить 7 млн евро за 22-летнего аргентинского форварда Бустоса

Sports.ru 05:17
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Он был самым дорогим игроком мира две недели. Эрнану Креспо — 45

Спорт-Экспресс 04:29
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«Краснодар» хочет купить аргентинского нападающего Бустоса

Sport24.ru 02:57 
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