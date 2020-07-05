«Краснодар» планирует приобрести игрока олимпийской сборной Аргентины

Нападающий аргентинского клуба "Тальерес" Науэль Бустос попал в сферу интересов "Краснодара". Как сообщает LiveFMCordoba со ссылкой на аргентинское издание Mundo, аргентинцы хотят выручить за 22-летнего форварда не менее 10 миллионов евро.