«Краснодар» планирует приобрести игрока олимпийской сборной Аргентины
Нападающий аргентинского клуба "Тальерес" Науэль Бустос попал в сферу интересов "Краснодара". Как сообщает LiveFMCordoba со ссылкой на аргентинское издание Mundo, аргентинцы хотят выручить за 22-летнего форварда не менее 10 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
Науэль Бустос, 22-летний аргентинский нападающий, выступающий на родине за «Тальерес», попал в сферу интересов российского клуба «Краснодар», сообщает LiveFMCordoba со ссылкой на аргентинское издание Mundo.