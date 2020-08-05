«Краснодар» намерен приобрести экс-вратаря «Ахмата» Городова

В минувшем сезоне Городов провел 28 матчей за «Ахмат», пропустив 35 мячей. Напомним, что коллектив Мусаева по итогам сезона-2019/2020 чемпионата России занял третье место и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.