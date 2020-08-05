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«Краснодар» намерен приобрести экс-вратаря «Ахмата» Городова
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В минувшем сезоне Городов провел 28 матчей за «Ахмат», пропустив 35 мячей. Напомним, что коллектив Мусаева по итогам сезона-2019/2020 чемпионата России занял третье место и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.В источнике
С чего всё начиналось
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«Краснодар» ведёт переговоры с голкипером Евгением Городовым

Вратарь уже прилетел в Краснодар. Городов покинул грозненский «Ахмат». В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 34-летний голкипер принял участие в 25 матчах и пропустил 36 мячей.
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«Краснодар» может подписать экс-вратаря «Ахмата» Городова

Sports.ru вчера в 17:10
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«Краснодар» намерен подписать контракт с Городовым

Футбол России вчера в 15:30
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СМИ: Городов может стать игроком «Краснодара»

Sportbox.RU вчера в 15:09
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