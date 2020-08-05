«Краснодар» намерен приобрести экс-вратаря «Ахмата» Городова
В минувшем сезоне Городов провел 28 матчей за «Ахмат», пропустив 35 мячей. Напомним, что коллектив Мусаева по итогам сезона-2019/2020 чемпионата России занял третье место и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.В источнике
С чего всё начиналось
Вратарь уже прилетел в Краснодар. Городов покинул грозненский «Ахмат». В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 34-летний голкипер принял участие в 25 матчах и пропустил 36 мячей.
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