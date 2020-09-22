Краснодар — ПАОК 1:1 (Перерыв)

Сегодня в 22:00 по московскому времен состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» встретится с ПАОКом. Игра пройдет в «Краснодаре» на стадионе «Краснодар Арена».