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Краснодар — ПАОК 1:1 (Перерыв)
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Сегодня в 22:00 по московскому времен состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» встретится с ПАОКом. Игра пройдет в «Краснодаре» на стадионе «Краснодар Арена».В источнике
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«Краснодар» — ПАОК. Прямая трансляция, смотреть онлайн

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