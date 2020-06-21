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«Динамо» поблагодарило Галицкого за перенос игры с «Краснодаром»
Спорт-Экспресс
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Московское «Динамо» поблагодарило руководство «Краснодара» за согласие на перенос матча 23-го тура Тинькофф РПЛ.В источнике
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РФС допустил перенос финала Кубка России на начало августа

РБК 21 июня в 10:53
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В российском футболе хаос. Никто не знает, что делать?

Футбол России 21 июня в 13:41
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«Хорошо, когда у людей есть честь». Юсупов и Жоаозиньо поблагодарили Галицкого за перенос игры с «Краснодаром»

Sport24.ru 21 июня в 08:11 
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