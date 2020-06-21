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«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»
Усолье.Инфо
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После известия о переносе матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» руководство «быков» выступило с заявлением.В источнике
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