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«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
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"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.В источнике
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Подробнее о событии
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«Краснодар» победил дома тульский «Арсенал» - у Берга гол + пас (Видео)

Prognozist 14:56
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Голы Петрова и Берга обеспечили «Краснодару» победу над «Арсеналом»

ODDS.ru 14:56
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«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ

Чемпионат 14:56
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