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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»
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«Краснодар» выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) в товарищеском матче. Единственный мяч забил Илья Воротников.В источнике
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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс 07:35
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Товарищеский матч. «Краснодар» — «Мольде». Видеотрансляция

Sport24.ru 08:49
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«Крылья Советов» в контрольном матче уступили «Краснодару»

Волжская коммуна 07:46
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