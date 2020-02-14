НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлонуНорвежский биатлонист вступился за Александра Логинова«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ 2014 годаРотенберг: Шатов отказался переходить в «Сочи» из «Зенита»«Спартак» обыграл «Арарат» в СочиRT на русском«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матчеКубанские новости8Кубанские новости63.ruСпортНавиныТелеканал КраснодарRT на русскомГТРК СамараBookmaker-ratings.ruКП - Самара«Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в контрольном матче на сборе в испанской Марбелье. Встреча завершилась со счётом 1:0.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Краснодар» обыграл «Крылья Советов»Спорт-Экспресс 07:35«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матчеЧемпионат 07:21«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матчеSport24.ru 07:19 рекламаГлавноеВирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлонуНорвежский биатлонист вступился за Александра Логинова«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ 2014 годаРотенберг: Шатов отказался переходить в «Сочи» из «Зенита»«Спартак» обыграл «Арарат» в СочиНовости