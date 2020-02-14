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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче
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«Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в контрольном матче на сборе в испанской Марбелье. Встреча завершилась со счётом 1:0.В источнике
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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс 07:35
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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Чемпионат 07:21
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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче

Sport24.ru 07:19 
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