«Краснодар» обыграл «Мьендален»

В рамках своего испанского вояжа «Краснодар» провел контрольный матч с норвежской командой «Мьендален». «Быки» выиграли со счетом 4:3. «Черно-зеленые» выиграли благодаря дублям Никиты Сергеева и Ари.