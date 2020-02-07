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«Краснодар» обыграл «Мьендален»
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В рамках своего испанского вояжа «Краснодар» провел контрольный матч с норвежской командой «Мьендален». «Быки» выиграли со счетом 4:3. «Черно-зеленые» выиграли благодаря дублям Никиты Сергеева и Ари.В источнике
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Дубли Ари и Сергеева принесли «Краснодару» победу в матче с «Мьёндаленом»

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«Краснодар» выиграл у норвежского «Мьендалена», Ари и Сергеев сделали по дублю

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Дубли Ари и Сергеева принесли «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Мьёндаленом»

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