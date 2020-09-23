«Краснодар» обыграл «ПАОК» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Футбольный клуб "Краснодар" выиграл первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 2020/21. На своём поле подопечные Мурада Мусаева обыграли греческий клуб ПАОК.В источнике Мы хорошо поработали, быстро сравняв счет перед перерывом. Во втором тайме игра была менее открытой, но нам удалось победить. Шансы равны, все решится в Греции.ТАСС Спорт22 сентября в 19:54
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