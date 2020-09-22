Мурад Мусаев российский тренер

Мы хорошо поработали, быстро сравняв счет перед перерывом. Во втором тайме игра была менее открытой, но нам удалось победить. Шансы равны, все решится в Греции.

ТАСС Спорт

22 сентября в 19:54