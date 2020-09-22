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«Краснодар» обыграл «ПАОК» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Блокнот Краснодар
  • CT news0:57
Футбольный клуб "Краснодар" выиграл первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 2020/21. На своём поле подопечные Мурада Мусаева обыграли греческий клуб ПАОК.В источнике
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Мурад Мусаев
российский тренер
Мы хорошо поработали, быстро сравняв счет перед перерывом. Во втором тайме игра была менее открытой, но нам удалось победить. Шансы равны, все решится в Греции.ТАСС Спорт22 сентября в 19:54
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