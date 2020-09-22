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«Краснодар» обыграл ПАОК в Лиге чемпионов
Новая Кубань
  • CT news0:57
«Краснодар» на своем поле обыграл греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:1. Уже на 7-й минуте гости имели возможность выйти вперед.В источнике
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Мурад Мусаев
российский тренер
Мы хорошо поработали, быстро сравняв счет перед перерывом. Во втором тайме игра была менее открытой, но нам удалось победить. Шансы равны, все решится в Греции.ТАСС Спорт22 сентября в 19:54
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BetOn 23 сентября в 13:25
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Игра «Краснодара» впечатлила Европу: «Если они выйдут в группу ЛЧ, все влюбятся в эту команду»

Sport.ru 23 сентября в 09:14
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Классон провел 100-й матч за «Краснодар»

Sports.ru 23 сентября в 04:25
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