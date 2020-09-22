«Краснодар» обыграл ПАОК в Лиге чемпионов
«Краснодар» на своем поле обыграл греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:1. Уже на 7-й минуте гости имели возможность выйти вперед.В источнике Мы хорошо поработали, быстро сравняв счет перед перерывом. Во втором тайме игра была менее открытой, но нам удалось победить. Шансы равны, все решится в Греции.ТАСС Спорт22 сентября в 19:54
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