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«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче благодаря голу Кордобы

Сегодня, 10 июля, «Ростов» и «Краснодар» сыграли товарищеский матч.
Чемпионат
На 32-й минуте преимущество «Краснодара» удвоил нападающий Джон Кордоба.
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Сразу после перерыва футболист «Ростова» Николай Комличенко сократил отставание в счете.
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«Краснодар» в минувшем сезоне занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
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«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче благодаря голу Кордобы
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