Чемпионат«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче благодаря голу КордобыСегодня, 10 июля, «Ростов» и «Краснодар» сыграли товарищеский матч.ЧемпионатНа 32-й минуте преимущество «Краснодара» удвоил нападающий Джон Кордоба.Bookmaker-ratings.ruСразу после перерыва футболист «Ростова» Николай Комличенко сократил отставание в счете.Bookmaker-ratings.ru«Краснодар» в минувшем сезоне занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ.BetassistЧитать далееСвернутьКП - Ростов-на-ДонуLiveResult.RuАиФ КраснодарЧемпионат-РостовМосковский Комсомолец КраснодарФутбол РоссииMetaratingsSportbox.RUBetassistSport24.ruBookmaker-ratings.ru161.ruВестник КавказаРИА Новости1rnd.ruODDS.ruБлокнот Ростов-на-ДонуRostof.ruБомбардир.руLegalbetПодробнее о событии«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче благодаря голу КордобыЧемпионатвчера в 14:27«Краснодар» победил «Ростов» в контрольном матчеРИА Новостивчера в 14:07«Краснодар» переиграл «Ростов» в товарищеском матчеСпорт-Экспрессвчера в 14:07«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Ростов»Футбол Россиивчера в 14:04«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матчеSoccer.ruвчера в 14:03«Краснодар» выиграл у «Ростова» в последнем контрольном матче перед стартом РПЛМатч ТВвчера в 13:58«Ростов» уступил «Краснодару» в заключительном контрольном матчеБлокнот Ростов-на-Донувчера в 13:55Показать ещёОценить