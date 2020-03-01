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Краснодар — Уфа 2:0
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Сегодня в матче 20-го тура чемпионата России «Уфа» в гостях сыграет с «Краснодаром». Начало встречи в 18:30 по московскому времени. Эта игра станет первой для обеих команд после возобновления сезона.В источнике
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Футбол, РПЛ, Краснодар - Уфа, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 08:29
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ФК «Краснодар» 1 марта примет «Уфу»

Кубанские новости 06:42 
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Краснодар - Уфа 1 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу РПЛ

КП - Кубань 06:30
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