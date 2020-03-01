Краснодар — Уфа 2:0

Сегодня в матче 20-го тура чемпионата России «Уфа» в гостях сыграет с «Краснодаром». Начало встречи в 18:30 по московскому времени. Эта игра станет первой для обеих команд после возобновления сезона.