НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛНовый трофей РПЛ в марте побывает на 8 стадионахИльдар Абдразаков оделся в форму ФК «Уфа» в поддержку матчаОнлайн трансляция матча ЦСКА – «Урал»Возле стадиона «Краснодар» открыли дополнительную парковку на 500 местГлавное«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛРоссийские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мираАвтобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»Белорус Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате ЕвропыГоробзор.руКраснодар — Уфа 2:0Bookmaker-ratings.ru10Bookmaker-ratings.ruFootballHDАиФ КраснодарРоссийская газетаСтерлитамакский рабочийКП - КубаньКубанские новостиWrestlingUa.ComЖивая КубаньСпорт-ЭкспрессСегодня в матче 20-го тура чемпионата России «Уфа» в гостях сыграет с «Краснодаром». Начало встречи в 18:30 по московскому времени. Эта игра станет первой для обеих команд после возобновления сезона.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Футбол, РПЛ, Краснодар - Уфа, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 08:29ФК «Краснодар» 1 марта примет «Уфу»Кубанские новости 06:42 Краснодар - Уфа 1 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу РПЛКП - Кубань 06:30рекламаЕщё по теме«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛНовый трофей РПЛ в марте побывает на 8 стадионахИльдар Абдразаков оделся в форму ФК «Уфа» в поддержку матчаОнлайн трансляция матча ЦСКА – «Урал»Возле стадиона «Краснодар» открыли дополнительную парковку на 500 местГлавное«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛРоссийские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мираАвтобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»Белорус Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате ЕвропыНовости