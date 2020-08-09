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«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
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"Краснодар" обыграл "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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