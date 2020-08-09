«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом туре РПЛ

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" в гостях обыграл "Уфу" со счетом 3:0. Голы забили Реми Кабелла (53, 63) и Маркус Берг (65).