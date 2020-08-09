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«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом туре РПЛ
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В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" в гостях обыграл "Уфу" со счетом 3:0. Голы забили Реми Кабелла (53, 63) и Маркус Берг (65).В источнике
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Как «Краснодар» побил «Уфу»: два классных удара Кабелла и точный выстрел Берга. ВИДЕО

Sport.ru 12:14
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«Уфа» — «Краснодар» — 0:3: видеообзор матча 1-го тура РПЛ

Metaratings 13:00
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«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом туре первенства РПЛ, Кабелла оформил дубль

Чемпионат 11:53
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