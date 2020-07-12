НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ИзвестияИзвестия
«Краснодар» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Российская газета
  • Российская газета
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Prognozist
  • Нева Спорт
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • КП - Кубань
  • Телеканал Краснодар
  • РБК Краснодар
  • ODDS.ru
  • Юга.ру
  • Матч ТВ
  • Общественная служба новостей
  • Кубанские новости
  • LiveResult.Ru
  • Известия
Футболисты «Краснодара» в матче 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) обыграли соперников из «Урала» со счетом 3:0. Встреча прошла в воскресенье на домашнем для краснодарцев поле.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Краснодар» на своем поле разгромил «Урал»

Советский спорт 15:27
alt

«Краснодар» вышел на третье место после разгрома «Урала»

Матч ТВ 15:27
alt

«Краснодар» разгромил «Урал» и поднялся на 3-е место в РПЛ

Sport24.ru 15:28 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости