«Краснодар» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» в матче 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) обыграли соперников из «Урала» со счетом 3:0. Встреча прошла в воскресенье на домашнем для краснодарцев поле.