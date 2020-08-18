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«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
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"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.В источнике
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Подробнее о событии
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«Краснодар» обыграл «Арсенал» (2:0) благодаря голам Берга и Петрова

Sports.ru 14:56
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«Краснодар» — «Арсенал Тула» (2:0). Видеообзор матча 3-го тура РПЛ

BetOn 16:45
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Тульский «Арсенал» опять проиграл «Краснодару»

Молодой коммунар 15:55
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