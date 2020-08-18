НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Сочи» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Химки» благодаря голу Чуперки«Рубин» Слуцкого набрал одно очко в трех первых турах РПЛТренер «Краснодара» назвал победу над «Арсеналом» очень тяжелойКлассон вышел на поле в матче за «Краснодар» впервые с мая 2019 годаГлавноеРональд Куман назначен главным тренером «Барселоны»Овечкин высказался о первой победе «Вашингтона» в серии с «Айлендерс»«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛ«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены КулибалиCT news«Краснодар» одержал победу над «Арсеналом» в третьем туре РПЛТелеканал Краснодар24Телеканал КраснодарRT на русскомБлокнот КраснодарЕвро-футбол.руBobsoccerMetaratingsАргументы и ФактыFootball-fun.ruФутбол РоссииСпорт71LiveSport.ruSports.ruГазета.RuТульские ИзвестияПервый ТульскийСпорт-ЭкспрессНева СпортЮгополисКубань-ИнформЦарьградMySLO.ruODDS.ruТульский футболКП - КубаньПрошел футбольная игра Тинькофф - Российской премьер-лиги. Футбольная команда из Краснодара выиграла тульский «Арсенал». «Краснодар» заработала 2 очка, а «Арсенал» - 0.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Тульский «Арсенал» уступил «Краснодару»: старт в РПЛ проваленТульские новости 04:40«Краснодар» обыграл «Арсенал» (2:0) благодаря голам Берга и ПетроваSports.ru вчера в 14:56«Краснодар» — «Арсенал Тула» (2:0). Видеообзор матча 3-го тура РПЛBetOn вчера в 16:45рекламаЕщё по теме«Сочи» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Химки» благодаря голу Чуперки«Рубин» Слуцкого набрал одно очко в трех первых турах РПЛТренер «Краснодара» назвал победу над «Арсеналом» очень тяжелойКлассон вышел на поле в матче за «Краснодар» впервые с мая 2019 годаГлавноеРональд Куман назначен главным тренером «Барселоны»Овечкин высказался о первой победе «Вашингтона» в серии с «Айлендерс»«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛ«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены КулибалиНовости