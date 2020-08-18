НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
«Краснодар» одержал победу над «Арсеналом» в третьем туре РПЛ
RT на русском
  • RT на русском
  • Блокнот Краснодар
  • Евро-футбол.ру
  • Bobsoccer
  • Телеканал Краснодар
  • Metaratings
  • Аргументы и Факты
  • Football-fun.ru
  • Футбол России
  • Спорт71
  • LiveSport.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Тульские Известия
  • Первый Тульский
  • Спорт-Экспресс
  • Нева Спорт
  • Югополис
  • Кубань-Информ
  • Царьград
  • ODDS.ru
  • Тульский футбол
  • КП - Кубань
  • Чемпионат
Прошел футбольная игра Тинькофф - Российской премьер-лиги. Футбольная команда из Краснодара выиграла тульский «Арсенал». «Краснодар» заработала 2 очка, а «Арсенал» - 0.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

Тульский «Арсенал» уступил «Краснодару»: старт в РПЛ провален

Тульские новости 04:40
alt

«Краснодар» обыграл «Арсенал» (2:0) благодаря голам Берга и Петрова

Sports.ru вчера в 14:56
alt

«Краснодар» — «Арсенал Тула» (2:0). Видеообзор матча 3-го тура РПЛ

BetOn вчера в 16:45
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости