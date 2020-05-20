«Краснодар» опроверг травму Ари в ходе тренировки

Пресс-служба ФК "Краснодар" опровергла тот факт, что Ари получил травму на двухсторонней тренировке. До этого от СМИ поступила информация о том, что именно на этом мероприятии нападающий получил повреждение.