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«Краснодар» опроверг травму Ари в ходе тренировки
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Пресс-служба ФК "Краснодар" опровергла тот факт, что Ари получил травму на двухсторонней тренировке. До этого от СМИ поступила информация о том, что именно на этом мероприятии нападающий получил повреждение.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Краснодар»: Ари получил травму в конце марта, сейчас в клубе нет групповых тренировок

Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала информацию телеграм-канала «ЭкСпорт» о травме нападающего Ари, которую он якобы получил во время состоявшейся вчера двусторонней игры.
Чемпионат вчера в 12:24
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В «Краснодаре» опровергли информацию о начале групповых тренировок

Кубанские новости вчера в 14:41 
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В «Краснодаре» опровергли нарушение карантина, но подтвердили травму Ари

Спорт день за днем вчера в 14:10
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СМИ сообщили о травме нападающего ФК «Краснодар» Ари, но в клубе это опровергли

Кубань 24 вчера в 14:06
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