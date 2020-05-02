«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеровУткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»Радимов жестко раскритиковал ГаззаеваГлавным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей СкабелкаКомиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADASport24.ru«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеровSports.ru6Sports.ruBookmaker-ratings.ruНева СпортMetaratingsМатч ТВФутбол РоссииДо наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировало расстаться с группой легионеров команды.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Краснодар» планирует продать пять легионеров в летнее трансферное окноMetaratings 15:52Источник: «Краснодар» планирует расстаться с группой легионеровМатч ТВ 15:50Источник: «Краснодар» планирует расстаться с группой легионеровSportbox.RU 15:50рекламаГлавное«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеровУткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»Радимов жестко раскритиковал ГаззаеваГлавным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей СкабелкаКомиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADAНовости