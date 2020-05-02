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«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров
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До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировало расстаться с группой легионеров команды.В источнике
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«Краснодар» планирует продать пять легионеров в летнее трансферное окно

Metaratings 15:52
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Источник: «Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров

Матч ТВ 15:50
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Источник: «Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров

Sportbox.RU 15:50
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