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«Краснодар» оспорил 11 судейских решений в матче против «Урала»
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"Краснодар" остался недоволен работой судьи Евгения Турбина в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала". Краснодарский клуб подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС на 11 ошибочных судейских решений.В источнике
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«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»

Спорт-Экспресс вчера в 13:43
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11 спорных моментов: «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»

Кубанские новости вчера в 12:59 
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«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом». Клуб указал 11 спорных эпизодов

Sport.ru вчера в 12:29
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