«Краснодар» оспорил 11 судейских решений в матче против «Урала»

"Краснодар" остался недоволен работой судьи Евгения Турбина в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала". Краснодарский клуб подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС на 11 ошибочных судейских решений.