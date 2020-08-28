НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутболисты «Урала» нанесли поражение «Краснодару» в чемпионате РоссииМурад Мусаев: «Краснодар» уступил «Уралу» в желании победитьФК «Уфа» пожаловался на судейство в матче с «Ростовом»Безбородов рассудит «Краснодар» и ЦСКА, Васильев – «Динамо» и «Зенит»Помазун признан лучшим игроком матча «Урал» — «Краснодар»Главное«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видеоСуарес не желает уходить из «Барселоны»Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца УайтаЗащитник «Лиона» Тете перейдет в «Спартак» за 5 млн евро«Сочи» победит «Тамбов» в пятом туре РПЛ 25 августаФутбол России«Краснодар» оспорил 11 судейских решений в матче против «Урала»Soccer.ru11Soccer.ruЧемпионатКубанские новостиМатч ТВЮга.руSports.ruРБК спортФутбол РоссииSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruГазета.Ru"Краснодар" остался недоволен работой судьи Евгения Турбина в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала". Краснодарский клуб подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС на 11 ошибочных судейских решений.В источнике Комментировать21Подробнее о событии «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»Спорт-Экспресс вчера в 13:4311 спорных моментов: «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»Кубанские новости вчера в 12:59 «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом». Клуб указал 11 спорных эпизодовSport.ru вчера в 12:29рекламаЕщё по темеФутболисты «Урала» нанесли поражение «Краснодару» в чемпионате РоссииМурад Мусаев: «Краснодар» уступил «Уралу» в желании победитьФК «Уфа» пожаловался на судейство в матче с «Ростовом»Безбородов рассудит «Краснодар» и ЦСКА, Васильев – «Динамо» и «Зенит»Помазун признан лучшим игроком матча «Урал» — «Краснодар»Главное«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видеоСуарес не желает уходить из «Барселоны»Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца УайтаЗащитник «Лиона» Тете перейдет в «Спартак» за 5 млн евро«Сочи» победит «Тамбов» в пятом туре РПЛ 25 августаНовости