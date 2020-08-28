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«Краснодар» оспорил 11 судейских решений в матче против «Урала»
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"Краснодар" остался недоволен работой судьи Евгения Турбина в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала". Краснодарский клуб подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС на 11 ошибочных судейских решений.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом». Клуб указал 11 спорных эпизодов

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию при Президенте РФС на 11, по мнению клуба, ошибочных, решений арбитра Евгения Турбина в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). В том числе «Краснодар» считает неправильным решение Турбина и VAR не назначить пенальти в ворота «Урала» на 88-й минуте матча.
Чемпионат 11:19
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«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»

Спорт-Экспресс 13:43
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11 спорных моментов: «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»

Кубанские новости 12:59 
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«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом». Клуб указал 11 спорных эпизодов

Sport.ru 12:29
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