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«Краснодар» показал подготовку к матчу против «Урала»
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"Краснодар" на своём официальном сайте опубликовал видео подготовки команды к матчу 4-го тура РПЛ против "Урала".В источнике
Подробнее о событии
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Месть в московском дерби: смотрим 4-й тур чемпионата России на «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер»

Tricolor TV Magazine 06:41
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«Урал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ

Чемпионат 03:00
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Нет причин, по которым «Краснодар» не выиграет в Екатеринбурге. Прогноз на матч с «Уралом»

Bobsoccer вчера в 14:28
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