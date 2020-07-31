НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети«Барселона» представила черную форму на следующий сезон«Тоттенхэм» представил два комплекта формы на следующий сезон«Ахмат» представил форму на следующий сезонГлавноеПрокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и МамаевуЦСКА близок к возвращению БекаоТест на коронавирус Серхио Переса дал неоднозначный результатСемак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»«Краснодар» представил форму на сезонБомбардир.ру«Краснодар» представил форму на сезонФутбол России7Футбол РоссииMetaratingsНева СпортЮга.руТелеканал КраснодарСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruКак и ранее, домашний комплект формы «Краснодара» на новый сезон выполнен в зеленом цвете.В источнике КомментироватьПодробнее о событии ФК «Краснодар» показал новую форму на сезон-20/21Кубанские новости 03:58 «Краснодар» представил форму на будущий сезонФутбол России 03:27«Краснодар» представил новую форму на следующий сезонMetaratings 03:23рекламаЕщё по темеФото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети«Барселона» представила черную форму на следующий сезон«Тоттенхэм» представил два комплекта формы на следующий сезон«Ахмат» представил форму на следующий сезонГлавноеПрокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и МамаевуЦСКА близок к возвращению БекаоТест на коронавирус Серхио Переса дал неоднозначный результатСемак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»«Краснодар» представил форму на сезонНовости