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«Краснодар» представил форму на сезон
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Как и ранее, домашний комплект формы «Краснодара» на новый сезон выполнен в зеленом цвете.В источнике
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ФК «Краснодар» показал новую форму на сезон-20/21

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«Краснодар» представил форму на будущий сезон

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«Краснодар» представил новую форму на следующий сезон

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