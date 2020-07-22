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«Краснодар» расстался с Фьолусоном
Bookmaker-ratings.ru
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  • Sports.ru
Защитник Йон Фьолусон больше не является футболистом «Краснодара». Об этом заявил наставник «быков» Мурад Мусаев.В источнике
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«Краснодар» расстался с Фьолусоном

Bookmaker-ratings.ru 15:38
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Фьолусон покидает «Краснодар»

Чемпионат 15:18
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Фьолусон покидает «Краснодар»

Sport24.ru 15:18 
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