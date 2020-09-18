НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
«Краснодар» разгромил «Химки» в матче РПЛ
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РЕН ТВ
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Телеканал Краснодар
  • Газета.Ru
  • Гол.ру
  • Чемпионат
  • Нева Спорт
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Кубанские новости
  • Общественная служба новостей
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • FootballHD
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
  • Prognozist
  • Футбол России
  • LiveResult.Ru
  • SM News Краснодар
  • Sportbox.RU
  • Спорт день за днем
  • Блокнот Краснодар
«Краснодар» разгромил подмосковные «Химки» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
18
Подробнее о событии
alt

«Краснодар» разгромил «Химки», забив 7 голов. Классон оформил дубль

Sport24.ru 14:56 
alt

Классон признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Химки»

Матч ТВ 15:12
alt

«Краснодар» разгромил «Химки», установив клубный рекорд результативности

Советский спорт 14:56
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости