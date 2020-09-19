НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Lenta.ruLenta.ru
Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»
Аргументы и Факты
  • Аргументы и Факты
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РЕН ТВ
  • МИР 24
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Телеканал Краснодар
  • Профиль
  • Газета.Ru
  • Гол.ру
  • Известия
  • Чемпионат
  • Нева Спорт
  • Спорт-Экспресс
  • Вестник Кавказа
  • Inc-news.ru
  • Национальная служба новостей
  • Кубанские новости
  • Общественная служба новостей
  • Soccernews.ru
  • РБК спорт
  • ODDS.ru
  • FootballHD
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
  • Футбол России
В сети появилось видео победы «Краснодара» над «Химками» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ролик опубликован в YouTube-канале «Матч ТВ».В источнике
34
Подробнее о событии
alt

Классон признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Химки»

Матч ТВ 15:12
alt

«Краснодар» — «Химки» — 7:2. Видеообзор матча

Sport24.ru 16:03 
alt

«Краснодар» со счетом 7:2 разгромил «Химки»

Футбол России 14:56
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости