Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»

В сети появилось видео победы «Краснодара» над «Химками» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ролик опубликован в YouTube-канале «Матч ТВ».