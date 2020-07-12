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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу
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Победа позволила "Краснодару" набрать 48 очков и при игре в запасе вернуться на третье место в турнирной таблице. "Урал" – на восьмом месте, 35 очков.В источнике
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«Краснодар» на своем поле разгромил «Урал»

Советский спорт 15:27
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«Краснодар» вышел на третье место после разгрома «Урала»

Матч ТВ 15:27
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«Краснодар» — «Урал» — 3:0. Видеообзор матча

Sport24.ru 16:40 
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