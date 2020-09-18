НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФК «Краснодар» сыграет с «Химками» в домашнем матче«На поле была одна команда». Гунько — о 2:7 «Химок» от «Краснодара»21 сентября «Химки» примут решение о тренерском штабе«Зенит» обыграет «Урал» в восьмом туре РПЛ 19 сентябряТри клуба РПЛ поделили первое место по Fair Play в седьмом туреГлавное«Краснодар» разгромил «Химки» в матче РПЛ«Бавария» разгромила «Шальке» со счетом 8:0«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиТренер «Динамо» взял на себя ответственность за вылет из Лиги ЕвропыФигуристка Медведева вернулась в группу тренера ТутберидзеКоммерсантъ«Краснодар» разгромил «Химки» в матче РПЛАргументы и Факты25Аргументы и ФактыBookmaker-ratings.ruРЕН ТВМИР 24PROСПОРТ КазахстанТелеканал КраснодарПрофильГазета.RuГол.руИзвестияЧемпионатНева СпортСпорт-ЭкспрессВестник КавказаInc-news.ruСпорт день за днемНациональная служба новостейКубанские новостиОбщественная служба новостейSoccernews.ruРБК спортODDS.ruFootballHDLiveSport.ruRT на русском«Краснодар» разгромил подмосковные «Химки» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике Комментировать34Подробнее о событии «Краснодар» провел самый результативный официальный матч в клубной историиSport24.ru 18:46 Классон признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Химки»Матч ТВ 15:12Как «Краснодар» разнёс «Химки» в стартовом матче тура РПЛ. ВИДЕОSport.ru 16:14рекламаЕщё по темеФК «Краснодар» сыграет с «Химками» в домашнем матче«На поле была одна команда». Гунько — о 2:7 «Химок» от «Краснодара»21 сентября «Химки» примут решение о тренерском штабе«Зенит» обыграет «Урал» в восьмом туре РПЛ 19 сентябряТри клуба РПЛ поделили первое место по Fair Play в седьмом туреГлавное«Краснодар» разгромил «Химки» в матче РПЛ«Бавария» разгромила «Шальке» со счетом 8:0«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиТренер «Динамо» взял на себя ответственность за вылет из Лиги ЕвропыФигуристка Медведева вернулась в группу тренера ТутберидзеНовости