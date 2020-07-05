«Зенит» пропустил гол в матче с «Краснодаром»

На 29-й минуте встречи 26-го тура РПЛ в Краснодаре между местным клубом и петербургским "Зенитом" счет сравнялся – 1:1. Мяч с паса Петрова забил Даниил Уткин.