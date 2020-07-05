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«Зенит» пропустил гол в матче с «Краснодаром»
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На 29-й минуте встречи 26-го тура РПЛ в Краснодаре между местным клубом и петербургским "Зенитом" счет сравнялся – 1:1. Мяч с паса Петрова забил Даниил Уткин.В источнике
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Оформивший дубль Азмун признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Зенит»

Матч ТВ вчера в 15:41
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«Краснодар» — «Зенит»: Азмун оформил дубль

ФК Зенит вчера в 14:46
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«Краснодар» — «Зенит»: все голы матча

Спорт-Экспресс вчера в 14:05
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