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«Краснодар» сразится с «Миланом» за Бустоса
Футбол России
  • Футбол России
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Руководство "Краснодара" продолжает интересоваться форвардом ФК "Тальерес Кордоба" Науэлем Бустосом.В источнике
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«Краснодар» сразится с «Миланом» за Бустоса

Soccer.ru 25 июля в 03:38
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«Краснодар» повторил предложение «Милана» по Бастосу

Футбол России 25 июля в 03:13
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