ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 году

Самым прибыльным клубом РПЛ стал «Зенит». Его чистая прибыль составила 547,2 млн рублей. На втором месте по этому показателю находится «Уфа» с прибылью в 370,9 млн рублей.