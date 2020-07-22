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«Краснодар» сыграет с «Ахматом» в последнем туре чемпионата России
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«Краснодар» на своей арене примет грозненский «Ахмат» в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.В источнике
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