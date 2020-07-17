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«Краснодар» сыграет с «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура РПЛ
Телеканал Краснодар
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«Краснодар» сегодня, 19 июля, сыграет против московского «Динамо» матч в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.В источнике
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19 июля состоится матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» - «Динамо»

Телеканал Краснодар 04:50 
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РПЛ, 23 тур. Прямая трансляция перенесенного матча «Краснодар» — «Динамо»

Нева Спорт 03:31
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Любимые судьи больших клубов РПЛ. Вилков и другие герои нашего чемпионата

Чемпионат вчера в 14:00
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