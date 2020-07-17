«Краснодар» сыграет с «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура РПЛ

«Краснодар» сегодня, 19 июля, сыграет против московского «Динамо» матч в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.