Мурад Мусаев российский тренер

В Краснодаре был очень сложный матч, была близкая игра. Но нам удалось добиться небольшого преимущества. Предстоящий матч тоже будет сложный. Соперник будет больше идти в атаку и оказывать на нас давление. Мы должны быть к этому готовы и показать ту же организацию, которая была в Краснодаре.

Югополис

01:16