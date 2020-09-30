«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов
Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.В источнике В Краснодаре был очень сложный матч, была близкая игра. Но нам удалось добиться небольшого преимущества. Предстоящий матч тоже будет сложный. Соперник будет больше идти в атаку и оказывать на нас давление. Мы должны быть к этому готовы и показать ту же организацию, которая была в Краснодаре.Югополис01:16