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«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов
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Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.В источнике
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Мурад Мусаев
российский тренер
В Краснодаре был очень сложный матч, была близкая игра. Но нам удалось добиться небольшого преимущества. Предстоящий матч тоже будет сложный. Соперник будет больше идти в атаку и оказывать на нас давление. Мы должны быть к этому готовы и показать ту же организацию, которая была в Краснодаре.Югополис01:16
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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Краснодар» в гостях у ПАОК. Видеотрансляция и текстовый онлайн – в 22:00

Sports.ru 02:35
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ПАОК — «Краснодар»: видеотрансляция ответного матча отбора Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 03:00
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«Краснодар» 30 сентября сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Кубанские новости 00:11 
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