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«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов
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Игра пройдет сегодня на стадионе в Солониках. Начало в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Даниэле Орсато.В источнике
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«Краснодар» 30 сентября сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Кубанские новости 00:11 
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ПАОК – «Краснодар», «Лацио» — «Аталанта» и другие матчи. На что ставить 30 сентября

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ПАОК - Краснодар: где смотреть матч

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