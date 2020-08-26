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«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России
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"Краснодар" сыграл вничью с московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе "быков" точным ударом отметился Вандерсон.В источнике
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