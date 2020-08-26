«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России

"Краснодар" сыграл вничью с московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе "быков" точным ударом отметился Вандерсон.