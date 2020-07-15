НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболуФК «Краснодар» 15 июля на выезде сыграет с «Крыльями Советов»«Зенит» открыл счет на второй минуте в матче против «Оренбурга»Сегодня «Локомотив» встретится с ЦСКАТурбин назначен главным арбитром матча между «Локомотивом» и ЦСКАГлавноеФедун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе ГайчаУрал — Арсенал (Тула) 1:3Главный тренер «Оренбурга» попросил расширить РПЛ до 18 команд«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче чемпионата АнглииИнтерфакс-Спорт«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛНева Спорт20Нева СпортMetaratingsODDS.ruНациональная служба новостейГазета.RuРБК КраснодарСпорт-ЭкспрессТерраRT на русскомСамара-ГИСSport24.ruЮгополисМатч ТВSoccernews.ruСпорт день за днемЮга.руТелеканал КраснодарГТРК СамараSportssmi.ruBookmaker-ratings.ruМатч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.В источнике Комментировать6Подробнее о событии «Краснодар» вновь потерял очки в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»Нева Спорт вчера в 13:22Фролов: «Конечно, хотелось победы, и моменты для этого у нас были»Евро-футбол.ру вчера в 13:16«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»Чемпионат вчера в 13:01рекламаЕщё по теме«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболуФК «Краснодар» 15 июля на выезде сыграет с «Крыльями Советов»«Зенит» открыл счет на второй минуте в матче против «Оренбурга»Сегодня «Локомотив» встретится с ЦСКАТурбин назначен главным арбитром матча между «Локомотивом» и ЦСКАГлавноеФедун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе ГайчаУрал — Арсенал (Тула) 1:3Главный тренер «Оренбурга» попросил расширить РПЛ до 18 команд«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче чемпионата АнглииНовости