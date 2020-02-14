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«Краснодар» уступил «Мольде» в товарищеском матче
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"Краснодар" проиграл норвежскому "Мольде" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в испанской Марбелье, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей отличился Эрлинг Кнутсон.В источнике
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«Краснодар» уступил чемпиону Норвегии

Матч ТВ 11:52
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«Краснодар» проиграл «Мольде» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс 11:50
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«Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде» во втором сегодняшнем спарринге

Советский спорт 12:26 
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