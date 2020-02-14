«Краснодар» уступил «Мольде» в товарищеском матче

"Краснодар" проиграл норвежскому "Мольде" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в испанской Марбелье, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей отличился Эрлинг Кнутсон.