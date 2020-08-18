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«Краснодар» уверенно победит «Арсенал» в третьем туре РПЛ 18 августа
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Матч третьего тура РПЛ «Краснодар» - «Арсенал» начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет с определенным количеством зрителей на трибунах. Встречу рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.В источнике
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Краснодар - Арсенал 18 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ

КП - Кубань 06:00
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ФК «Краснодар» 18 августа сыграет первую домашнюю игру сезона 2020/21

Телеканал Краснодар 01:13 
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Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Краснодаром»

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