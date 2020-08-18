«Краснодар» уверенно победит «Арсенал» в третьем туре РПЛ 18 августа

Матч третьего тура РПЛ «Краснодар» - «Арсенал» начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет с определенным количеством зрителей на трибунах. Встречу рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.