«Краснодар» ведет переговоры с бывшим вратарем «Ахмата» Городовым

В минувшем сезоне 34-летний вратарь принял участие в 25 матчах российской Премьер-лиги и пропустил 36 голов. До перехода в «Ахмат» Городов с 2011 по 2013 год выступал за горожан. В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал на 3-м месте в РПЛ и сыграет в Лиге чемпионов.