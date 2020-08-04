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«Краснодар» ведет переговоры с бывшим вратарем «Ахмата» Городовым
Soccernews.ru
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В минувшем сезоне 34-летний вратарь принял участие в 25 матчах российской Премьер-лиги и пропустил 36 голов. До перехода в «Ахмат» Городов с 2011 по 2013 год выступал за горожан. В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал на 3-м месте в РПЛ и сыграет в Лиге чемпионов.В источнике
С чего всё начиналось
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«Краснодар» ведёт переговоры с голкипером Евгением Городовым

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с вратарём Евгением Городовым о заключении контракта на правах свободного агента. Вратарь уже прилетел в Краснодар. Городов покинул грозненский «Ахмат».
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