Кравец считает российский чемпионат сильнее украинского

Украинский футболист «Кайсериспора» Артем Кравец сравнил чемпионат России и УПЛ, сообщает Ua.tribuna.com. По его словам, РПЛ сейчас сильнее турнира на Украине, поскольку в РФ нет проблем с войной. До этого все было прямо пропорционально.