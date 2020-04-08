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Кравец считает российский чемпионат сильнее украинского
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • ua.Tribuna.com
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • УНИАН
Украинский футболист «Кайсериспора» Артем Кравец сравнил чемпионат России и УПЛ, сообщает Ua.tribuna.com. По его словам, РПЛ сейчас сильнее турнира на Украине, поскольку в РФ нет проблем с войной. До этого все было прямо пропорционально.В источнике
Артем Кравец
Украинский футболист
Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране.
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Кравец сравнил российский и украинский чемпионат

Газета.Ru вчера в 21:27
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Артём Кравец: «У России нет войны в стране, их чемпионат сильнее»

Евро-футбол.ру вчера в 17:33
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Кравец считает российский чемпионат сильнее украинского

ProstoProSport вчера в 17:15 
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