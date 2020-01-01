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Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ
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Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.В источнике
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Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ

Sport.ru 08:28
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С августа большинство матчей РПЛ снова будут показывать на платном «Матч Премьер»

Спорт день за днем 08:26
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Первый канал не обращался к «Матч ТВ» за сублицензией на матчи РПЛ

Metaratings 08:09
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